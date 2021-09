In 200 a ballare senza mascherine, chiuso locale

Ballavano accalcati, in oltre 200, senza mascherine. Per questo i carabinieri della stazione Aventino hanno sanzionato e chiuso per 5 giorni di un disco-bar. I militari sono entrati fingendosi clienti e all'interno hanno trovato circa 250 giovani accalcati che ballavano, con musica ad alto volume e una cubista sul palco. I militari hanno sanzionato il titolare per 400 euro e hanno applicato la chiusura del locale per 5 giorni, con sospensione dell'attività.

Nel corso del fine settimana, i carabinieri hanno eseguito una serie di controlli al fine di contrastare ogni forma di illegalità e di degrado nel centro storico e nelle periferie. Il bilancio delle attività è di 3 persone arrestate, 4 saltafila abusivi sanzionati. Blitz anche a San Lorenzo: sospesa la licenza ad un locale, 156 le persone controllate, una persona denunciata per vendita di alcolici a minori e una sanzione ad un esercizio commerciale per il mancato rispetto delle norme anti-assembramento è il bilancio finale.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 05:01

