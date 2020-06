Imprese e lavoro come «motore dell'economia». Infrastrutture e ambiente come «volano del rilancio». Turismo arte e cultura come «brand del Paese». Una Pubblica amministrazione «alleata dei cittadini e imprese». Istruzione, ricerca e competenze «fattori chiave per lo sviluppo». Individui e famiglie «in una società più inclusiva e equa». Sono questi i 6 macro-settori e i 6 corrispondenti obiettivi che il piano per la fase 3 della task force Colao presenta nella copertina. Un documento di 121 pagine, con sei macro-obiettivi e sei macro-settori, dal titolo Iniziative per il rilancio - Italia 2020-2022.

Tre gli obiettivi trasversali del documento, che compaiono sulla copertina del testo: digitalizzazione e innovazione; rivoluzione verde; parità di genere e inclusione. Ciascuno dei sei settori prevedono sottocapitoli, al quale corrisponde un obiettivo. Le fonti di funding si dividono in principalmente pubblico, principalmente privato e no funding.

Tra le proposte fiscali, quella di rinviare il pagamento delle imposte sui redditi di giugno-luglio. Viene poi chiesto di rendere più agevole la compensazione dei debiti con i crediti fiscali, anche con i crediti esigibili verso la Pa.

Si propone poi di «avviare la riforma dei congedi parentali indennizzandoli almeno al 60%, individuando forme di supporto pubblico, per incentivarne l'utilizzo». Per la task force di Colao bisogna poi escludere il contagio Covid-19 dalla responsabilità penale del datore di lavoro per le imprese non sanitarie e neutralizzare fiscalmente, in modo temporaneo; definire e adottare un codice etico per la P.a. sullo smart working; consentire (in deroga temporanea) il rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza almeno per tutto il 2020.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA