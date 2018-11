Impresa Molinari nuovo re d'Europa

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Come un Triplete. Francesco Molinari vince l'European Tour, dopo la Ryder Cup e il major dell'Open Championship e diventa il giocatore più vincente della storia del golf italiano. Un anno fantastico, praticamente perfetto. Chicco è ormai uno dei cinque più forti golfisti del mondo. Ieri nella Race to Dubai conclude davanti al suo rivale, Tommy Fleetwood e vince la classifica finale dell'European Tour. Di fatto, chiude il 2018 al numero 1 del ranking europeo, mai accaduto nella storia italiana di questo sport.A Dubai Molinari doveva solo evitare di crollare in classifica e sperare che l'avversario non vincesse il titolo: hicco ha chiuso 26° mentre il britannico finiva 16° dicendo addio ai sogni di confermarsi campione d'Europa.«Adesso avrò il tempo per sedermi, rilassarmi e pensare a quanto di buono fatto in questi ultimi mesi. Quanto raggiunto è più di quello che mai avrei potuto immaginare». Sempre con i piedi per terra, mai sopra le righe, Molinari si prende così le luci della ribalta del green nondiale.«Ha scritto la storia ed è un orgoglio tricolore». Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo celebra. E il numero uno della Federgolf, Franco Chimenti, lo esalta: «È un successo stellare, dal valore inimmaginabile». Chicco Molinari s'è portato a casa una borsa da 1.250.000 dollari. Ora il meritato riposo, poi la celebrazione il 19 dicembre a Roma, quando Molinari prima verrà premiato dal Coni e poi terrà una conferenza stampa presso lo Stadio Olimpico di Roma. E nel 2019 l'azzurro darà la caccia alla leadership mondiale prima dei Giochi di Tokyo 2020 e della Ryder Cup italiana del 2022. Sono questi i prossimi obiettivi dell'azzurro che in questa stagione è entrato nell'élite del golf mondiale e adesso non vuole più fermarsi.riproduzione riservata ®