Impresa del non vedente, in Cina col tandem

In tandem da Roma a Pechino e ritorno. Un'impresa compiuta da Davide Valacchi, 27 anni, che ha perso la vista quando ne aveva 9. Davide è partito l'8 marzo in sella alla sua bici speciale alla volta dell'Asia per lanciare il suo messaggio in favore dell'inclusione delle persone con disabilità visiva. Il viaggio (in compagnia dei suoi amici Michele e Samuele) lo ha condotto attraverso 2 continenti e 13 Paesi: dall'Italia alla Slovenia passando poi per Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria, Turchia, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan e Kirghizistan. «La Cina alla fine non ci ha concesso il visto per l'ingresso via terra racconta a Leggo . Ma va bene lo stesso. Il nostro obiettivo era portare un messaggio di positività, e incontrare le associazioni che aiutano le persone non vedenti».

Davide ha donato il suo tandem alla fine del viaggio a Siyovush, un ragazzo del Tagikistan: «Era uno dei pochissimi che conosceva l'inglese, faceva corsi di lingua e si batteva per l'autonomia dei non vedenti», ricorda.

Dopo un percorso di oltre 12mila chilometri tra montagne, deserti, steppe e altopiani, Davide Valacchi ha deciso di tornare a Roma proprio nel punto da cui tutto era partito, il Colosseo: al suo arrivo, venerdì scorso, è stato accolto da una piccola folla e dalla Federazione Italiana Sport Ipovedenti e Ciechi. Il ricordo più bello? «I Paesi che mi hanno colpito nel profondo sono quelli dell'Asia centrale: sono vicini al modo di vivere più autentico, alle cose più essenziali della vita. Ci davano più di quello che loro stessi si concedevano quotidianamente. Territori spettacolari, bellezze uniche, montagne oltre gli 8mila metri. Natura arida, aspra e forte. E momenti difficili: come l'attraversamento del deserto del Karakum, dove «ci sono 50 gradi di giorno ed eravamo costretti a pedalare di notte racconta Davide Oppure come in Pamir, con altopiani a 4mila metri e con il vento che ti soffiava contro a 80 km orari. Ma conclude eravamo in posti troppo belli per accusare solo la fatica». (R.Nap.)

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA