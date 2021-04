Impresa Berrettini: conquista Belgrado e risponde a Sinner

Marco Lobasso

Tutti sulla giostra vincente del tennis italiano. Matteo Berrettini, 25 anni e n.10 del mondo, conquista l'Atp di Belgrado e risponde a suo modo all'escalation dell'altro talento italiano, il 19enne Jannik Sinner, oggi n.18 del mondo. L'Italia del tennis sul tetto del mondo. Ieri il romano ha battuto in una finale thrilling il russo Karatsev, 6-1 3-6 7-6 ma con un tie-break finale perfetto (7-0); una sfida per nulla facile visto che Karatsev (n.26 Atp) solo sabato aveva battuto a casa sua il numero 1 del mondo, il serbo Djokovic. Sempre sabato Sinner si era fermato in semifinale nell'Atp di Barcellona. Insomma, una sfida da lontano che sta appassionando lo sport italiano. E dire che Berrettini era da poco rientrato dopo un brutto infortunio agli Australian Open. Ha giocato benissimo per tutta la settimana, mettendo in mostra una condizione già eccellente e grandi miglioramenti, soprattutto difensivi. Per il talento romano si tratta della quarta vittoria in carriera nel circuito Atp. E gli Internazionali d'Italia di Roma sono sempre più vicini...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA