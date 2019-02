Imponderabilia

MUSEO MACRO-ASILO

Il design incontra l'arte in 14 laboratori multidisciplinari e spettacolari performance dal vivo aperte al pubblico. Gli studenti dell'Istituto Europeo di Design lavoreranno per una settimana con 14 artisti

di fama internazionale e professionisti del design, dell'arte, della fotografia e della letteratura: Loredana Antonelli, Barbara Capponi, Lucilla D'Antilio, La Macchina Studio, Myriam Laplante, Matteo Nasini, Francesco Pacifico, Giuseppe Palmisano, Pax Paloscia, Hanoch Piven, Daniele Puppi, Davide Rapp, Giuseppe Stampone, Valentina Vannicola.

Via Nizza 138, aperto al pubblico dalle 15 di oggi alle 17 del 1/03, ied.it

Cechov

ACCADEMIA NAZ. D´ARTE DRAMMATICA S.D´AMICO

Studi degli allievi registi sui testi di Anton Cechov con la guida di Giorgio Barberio Corsetti: Dio è morto sulla strada maestra (Andrea Lucchetta, oggi domani alle 20); Sulla riva di un lago (Luigi Siracusa, 2 e 3/03 ore 18) e Ivanov (Francesca Caprioli, 7 e 8/03 ore 20).

Via V. Bellini 16, ingresso libero, posti limitati, prenot. obbl.: 3341835543

C'è p@lco per te!

TEATRO TOR DI NONA

Come le antiche pasquinate romane, ecco il primo live social dedicato agli sfoghi di tutti, uno spazio aperto per dire la propria in una piazza reale e non virtuale; tornare a parlare, ad usare voce e corpo, testa e cuore.

Via degli Acquasparta 16, oggi alle 21, www.teatrotordinona.it

