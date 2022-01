IMPENNATA OMICRON

Mario Landi

Omicron ha raggiunto la forza di uno tsunami negli Stati Uniti e in Europa. E anche in Italia la variante trascina i contagi portandoli a quota 170.844 nelle ultime 24 ore. Il bollettino è ancora più inquietante perché anche i decessi crescono: 259 contro i 140 del giorno precedente. Ed è con questi numeri che oggi il governo dovrà fare i conti mentre prenderà le decisioni su super green pass e rientro a scuola.

Un numero così alto di morti in Italia non si registrava dallo scorso 30 aprile. Ma non è finita, visto che gli esperti prevedono un'ulteriore crescita del Covid nelle prossime settimane, prima che si raggiunga il plateau e cominci la sperata discesa.

La nuova ondata della pandemia non risparmia quasi nessuno, basti guardare ai 200mila nuovi casi in Gran Bretagna, i quasi 270mila in Francia ed il milione dall'altra parte dell'Atlantico, negli Usa. Fiammata alimentata dalla variante scoperta in Sudafrica, che si conferma più rapida nella diffusione rispetto alle precedenti. In un'Europa ancora nell'occhio del ciclone di Omicron, con numeri di contagi mai visti dall'inizio della pandemia, la Francia continua a subire i colpi più duri. Quasi 300 mila nuovi casi, ha annunciato il ministro della salute Olivier Veran in Parlamento, anticipando il dato giornaliero, poi fotografato a 271 mila casi. In Francia, tra l'altro, è sotto osservazione una nuova variante di origine africana, al sud, al momento con 12 casi rilevati. Il livello di guardia resta alto anche fuori dai confini francesi.

In Gran Bretagna per la prima volta è stata superata la soglia degli oltre 200mila contagi quotidiani (quasi 219mila), con un balzo dei ricoveri a oltre 14mila. Anche in Germania per il sesto giorno consecutivo è aumentata l'incidenza. In Svezia il Covid ha colpito anche i reali Carlo XVI Gustavo e Silvia, entrambi vaccinati con il booster. Negli Stati Uniti solo lunedì i casi sono stati oltre un milione, il doppio rispetto a quattro giorni fa e il quadruplo in poco più di una settimana.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

