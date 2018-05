«Impareremo la lezione»

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - Quattro minuti e l'incubo che torna. Come a Salisburgo in Europa League la Lazio crolla sul più bello e dice addio al sogno Champions sconfitta 3-2 dall'Inter che invece giocherà nella massima competizione europea. All'Olimpico è un continuo di emozioni: stadio sold out con tanto di coreografia in Tribuna Tevere (la gigantesca Aquila della maglia bandiera), apre un autogol di Perisic ispirato da Marusic, pareggia l'Inter con D'Ambrosio ci pensa Anderson a mandare in visibilio i tifosi biancocelesti ma in quattro minuti prima Icardi su rigore (provocato da De Vrij che sostituto si è poi disperato in panchina) e poi, subito dopo il rosso a Lulic, arriva la rete di Vecino che condanna la Lazio all'Europa League e regala a Spalletti la Champions.Deluso Inzaghi che però non butta tutto all'aria: «Siamo arrivati a un centimetro da tutto, tranne con la Supercoppa che abbiamo vinto. C'è grande rammarico perché dopo aver sciupato nelle ultime giornate tante opportunità, siamo arrivati a questo punto con una sconfitta immeritata. Abbiamo preso gol su due calci piazzati e su rigore e questo non va bene. Resta una stagione positiva e una lezione che ci servirà per il futuro». Un domani ancora tutto da scrivere: «Ci sarà tempo per parlarne, di mercato e di strategie, adesso dobbiamo riordinare le idee e cercare di capire dove poter migliorare questa squadra. Sarà dura dimenticare questa serata ma andiamo avanti e ripartiamo dal nostro splendido pubblico».Amareggiato anche Lulic espulso nel finale: «La stagione resta positiva il grande rammarico è che siamo arrivati a giocarci la Champions all'ultimo quando avremo potuto chiudere il discorso prima». Così su De Vrij e sulle polemiche della settimana: «Penso che si sia parlato troppo di questa situazione, io penso che abbia giocato una grande gara. Purtroppo ha sbagliato sul rigore ma succede e lui è stato sempre un esempio per tutti. Gli auguro il meglio anche perché era deluso tanto quanto noi per questa sconfitta». Così sulla stagione della Lazio: «Per essere tra i migliori in Italia e in Europa serve qualcosina di più. Prendiamo tutte le cose belle e cerchiamo di ripartire dalla prossima stagione».riproduzione riservata ®