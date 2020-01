Imparare ad amarsi, anche sotto i riflettori del palcoscenico, come accade da dodici anni a Pino Insegno e Alessia Navarro, protagonisti della commedia francese Imparare ad amarsi, di Pierre Palmade e Muriel Robin, su adattamento di Claudio Insegno, con la regia di Siddhartha Prestinari. La fortuna del testo, che negli anni ha registrato il tutto esaurito in Francia e grande successo anche in Italia, risiede nell'originalità della struttura che sembrerebbe ispirarsi all'opera Le sedie di Ionesco, dove gli attori interagiscono con altri personaggi invisibili ma reali, creando divertenti siparietti. Ecco allora che in scena Pino e Alessia, oltre ad interpretare loro stessi, si trasformano in altri quindici personaggi (dai genitori all'amante), senza che questi appaiano mai fisicamente. Una commedia spiritosa e ironica, arricchita dalle musiche originali di Bungaro e Antonio Fresa e dedicata alle diverse fasi dell'amore: dall'innamoramento al matrimonio, passando per la noia e il divorzio, ma sempre con il sorriso sulle labbra.

Via del Teatro Marcello 4, da giovedì al 16/02, 18-25 euro(V. Ven.)

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

