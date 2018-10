Impacciatore, tra gioie e tormenti «Io, pazza e disoccupata, ma viva»

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilaria RavarinoIl volto particolare, gli occhi scuri in cui brilla una fiamma ribelle e inquieta. «Sono pazza», ripete sorridendo Sabrina Impacciatore durante il Galà del Cinema e della Fiction in Campania, dove ha vinto il premio speciale della giuria. E pazza, in qualche modo, lo è davvero, da 25 anni sotto ai riflettori, talento poliedrico, oggi ferma - dopo il successo con Immaturi e Muccino - in cerca di un progetto.Attrice conduttrice, imitatrice. Non le va di scegliere?«No. Voglio stare scomoda per sempre, se è il prezzo da pagare per essere viva».E tra tragico e comico?«Come posso scegliere? Sono così anche nella vita: tragica e comica. Sono una candela che brucia da entrambe le estremità».Il suo personaggio più amato?«C'è chi è in fissa per Amiche da Morire o per Pane e Burlesque. E c'è ancora chi mi salta addosso per Non è la Rai. Ma la popolarità è arrivata con Sanremo».Il ruolo più scomodo?«Il monologo in teatro di Valerio Binasco, È stato così, da Natalia Ginsburg. Mi ha fatta quasi impazzire. Per dire: una mattina mi sono svegliata con un ciuffo di capelli bianchi».Perché fare teatro oggi?«Per sentire fisicamente di non esistere più, per diventare un canale capace di ricevere e restituire. A teatro ho vinto quest'anno il Premio Flaiano, è stato un onore».E il cinema? Avrebbe meritato più premi?«Il David di Donatello se lo vinci ti cambia la carriera, il cachet e per un anno ti cercano tutti. Io sono stata candidata tre volte e non l'ho mai vinto. Il premio vero sarebbe recitare tutti i giorni. Ora è tanto che non giro un film, e soffro. Sono in astinenza».Possibile che non le arrivino copioni?«Aspetto, resisto alle cose che non mi piacciono. Sono pazza. Provo a non pensare al mutuo».Ha firmato per il #metoo italiano. Soddisfatta?«No. Negli Usa c'è stata solidarietà con le donne che hanno denunciato, da noi si è aperta la caccia alla streghe».Si riferisce ad Asia Argento?«Non la conosco, ma mi sono documentata. Sto con Asia dal principio».