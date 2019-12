Immunoterapia per il tumore al polmone

MILANO - Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti, accesso ai test molecolari, terapie innovative in prima linea e tempi rapidi di approvazione dei nuovi farmaci. Sono alcuni dei temi del Convegno innovazione e sostenibilità nel carcinoma polmonare confronto tra esperti, organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato di MSD.

In Italia, il tumore del polmone è tra le neoplasie più frequentemente diagnosticate e la principale causa di morte oncologica. C'è un bisogno urgente di trattamenti sempre più efficaci e innovativi. È il caso del recente studio Keynote 189, che ha dimostrato come l'immunoterapia con pembrolizumab in associazione alla chemioterapia in prima linea raddoppi la sopravvivenza dei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non squamoso metastatico, con una riduzione del rischio di morte del 44% rispetto alla sola chemioterapia. «La corretta applicazione delle innovazioni scientifiche ha permesso di offrire a molti pazienti una prospettiva e una qualità di vita migliore ma è indispensabile che ai pazienti sia sempre garantito un accesso tempestivo ai test molecolari, ai farmaci e agli studi clinici, per garantire un'equità di diagnosi e di cure», afferma Silvia Novello, Professore Ordinario di Oncologia Medica, Università degli Studi di Torino e Presidente WALCE.(A.Cap.)

Mercoledì 18 Dicembre 2019

