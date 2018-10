Immunodeficienze primitive, le richieste di medici e malati

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Più attenzione da parte delle Istituzioni e niente a tagli in sanità, che rischiano di lasciare orfani di assistenza specialistica pazienti con malattie rare, il cui destino dipende dalla presenza di competenze mirate sul territorio. L'appello arriva da Alessandro Segato, presidente dell'Aip-Associazione immunodeficienze primitive, intervenuto a Milano alla quarta edizione dell'evento IGs DayBreak' promosso da Shire, dedicato alle Ip e alla terapia sostitutiva cronica con immunoglobuline.Per colmare le lacune nella conoscenza delle immunodeficienze primitive, una famiglia' di circa 300 malattie rare in cui una parte delle difese naturali è carente o non funziona bene, «sicuramente le Istituzioni dovrebbero restare vicine all'associazione pazienti - spiega Segato - dandoci la possibilità di far conoscere le nostre patologie». Altro problema è la poca conoscenza della patologia delle figure sanitarie non specializzate in materia, secondo una indagine sulle opinioni di camici e pigiami', che si è soffermata anche sulla terapia cronica sostitutiva con immunoglobuline - il trattamento di elezione nelle Ip da carenza di anticorpi. Consiste nella somministrazione di immunoglobuline estratte dal plasma di persone sane.(A.Cap.)riproduzione riservata ®