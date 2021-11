IMMUNITÀ PER LE FESTE

Da Babbo Natale all'hub vaccinale: da metà dicembre potrebbe scattare la campagna anche per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Lo hanno confermato sia il generale Figliuolo che Franco Locatelli. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità ha infatti spiegato: «Partire entro Natale è un'ipotesi ragionevole, attendiamo l'approvazione dell'Ema e dell'Aifa che dovrebbe arrivare tra l'inizio e la prima metà di dicembre. Va detto chiaramente e subito che il vaccino è sicuro ed approvato subito, negli Stati Uniti, dalla Fda e dal Cdc. I bambini vanno protetti sia dalle rare manifestazioni gravi o prolungate di Covid, sia per permettere loro di avere tutti gli spazi di socialità che meritano e per contribuire a ridurre la circolazione virale».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 05:01

