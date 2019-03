Immobile verso il recupero

ROMA Immobile c'è. La buona notizia per Inzaghi è arrivata nella seduta andata in scena ieri mattina. Il tecnico, che ha annullato l'allenamento in programma ieri pomeriggio, ha potuto riabbracciare l'attaccante che martedì aveva svolto solo lavoro differenziato. Immobile dunque a Firenze sarà regolarmente in campo. Ancora out Lukaku ma soprattutto Berisha che lamenta ancora dolore alla spalla. Proto scalda i motori ed al Franchi è pronto a scendere in campo dall'inizio. Recuperato già da due gare Luiz Felipe, che però è stato risparmiato per evitare pericolose ricadute, Wallace spera di rientrare tra i convocati. Intanto è scattato nuovamente l'allarme diffidati : oltre a Radu e Lulic, dopo il derby si aggiunti anche Immobile, Luis Alberto, Leiva e Badelj. A Firenze dunque servirà massima attenzione altrimenti, nella successiva gara contro il Parma in programma all'Olimpico il 17 marzo, Inzaghi si troverà nuovamente in emergenza. Poi, subito dopo la sosta, la trasferta di San Siro, altro crocevia fondamentale per la Corsa al quarto posto. (E.Sar.)

