Immobile sta bene e sabato giocherà Radu nella storia: 300 gare da laziale

Enrico Sarzanini

Immobile ci sarà e Radu fa 300 con la maglia della Lazio. Sabato contro il Bologna si preannuncia un'altra giornata da ricordare per i tifosi biancocelesrti che continuano ad inseguire il sogno scudetto. Allarme rientrato per l'attaccante biancoceleste che nei giorni scorsi aveva tenuto in apprensione Inzaghi per un violento attacco influenzale. Immobile ieri si è regolarmente allenato a Formello e potrà dunque guidare l'attacco contro la squadra dell'ex Mihajlovic a caccia del record di Higuain che nella stagione 2014-2015 segnò 36 gol diventando il bomber più prolifico della storia della Serie A.

Arrivato a quota 27 gol in 25 gare con una media di 1,08 l'attaccante non ha nessuna intenzione di fermarsi: raggiunti i 116 gol totali in maglia biancoceleste adesso punta i 122 di Chinaglia terzo nella classifica all time dei bomber laziali che vede al secondo posto Signori a 127 e Piola in testa a quota 159. Sarà una giornata da ricordare anche e soprattutto per Stefan Radu pronto ad entrare nella storia della Lazio con la presenza numero 300. Arrivato nel 2008 dalla Dinamo Bucarest il difensore, che in estate aveva rotto con la società salvo poi sanare la clamorosa frattura, è l'unico giocatore attualmente in rosa ad aver avuto Inzaghi come compagno di squadra. Obiettivo Pino Wilson secondo in questa speciale classifica e arrivato a quota 324 appena dietro ad Aldo Puccinelli che comanda a 339.

La squadra dal canto suo spera di fare un regalo sia a Milinkovic che a Simone Inzaghi: il tecnico diventerà presto papà per la terza volta. Lo ha annunciato via social la moglie Gaja con un video accompagnato dalla scritta Oggi 26 Febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me è un raggio di luce di tre anni molto difficili. Non avere paura.

Nel post si vedono il tecnico della Lazio e il suo secondogenito, Lorenzo, scoppiare i palloncini e scoprire che arriverà un altro maschietto. Inzaghi ha un altro figlio, Tommaso, con la sua precedente relazione con Alessia Marcuzzi. Milinkovic-Savic invece spegne oggi 25 candeline.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA