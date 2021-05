Immobile querela Cairo, inchiesta della Procura Figc

Enrico Sarzanini

L'ennesimo screzio sull'asse Torino-Roma sponda biancoceleste finito nel peggiore dei modi. Dopo i dissidi sui tamponi relativi alla gara d'andata, finita 3-4 per la Lazio, e il recupero della gara di martedì finito per tre gradi di giudizio prima di poter essere giocato, stavolta nelle mire di Cairo non c'è Lotito ma uno dei suoi figliocci: Ciro Immobile. E' stato lo stesso attaccante a far scoppiare il bubbone con un post pubblicato a mezzanotte di martedì dopo lo 0-0 che ha salvato il Torino dalla Serie B in cui racconta di un aggressione verbale di Cairo che lo avrebbe accusato di aver giocato con il sangue negli occhi e positivo al Covid nella gara d'andata. Adesso quello scontro verbale avvenuto fuori dagli spogliatoi è finito sul tavolo della procura della Figc. Gli ispettori presenti hanno fatto rapporto al pm Chiné. Da chiarire la dinamica di quanto accaduto per questo con molte probabilità verranno convocati i protagonisti della vicenda. Il rischio, se i fatti dovessero essere accertati, è che il presidente del Torino possa essere multato o inibito. La questione però si è tutt'altro che esaurita, alimentata in queste ore da social e radio. Immobile scosso ha querelato Cairo, la moglie Jessica si è sfogata: Mi aspettavo maggiore sensibilità e rispetto da un uomo del suo calibro. Non è bastato il mezzo passo indietro dello stesso Cairo, che dopo un post al vetriolo all'Adnkronos ha provato a stemperare i toni (Per me finisce qui le sue parole), a far placare la rabbia della Lazio che ha risposto tramite una nota del portavoce Roberto Rao: All'Olimpico sono successe cose molto gravi per il mondo dello sport, che la Lazio non può far passare sotto silenzio - si legge - il campionato della Lazio è stato accompagnato da una incessante campagna diffamatoria, che ne ha macchiato l'immagine sportiva e ne ha condizionato i risultati. Intanto il Giudice Sportivo ha inibito il ds Igli Tare fino a fine mese per aver inseguito a fine primo tempo l'arbitro negli spogliatoi.

Capitolo Inzaghi, salgono le quotazioni di Gattuso ma sarà tutto più chiaro solo dopo il faccia a faccia tra il tecnico biancoceleste e Lotito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA