Immobile ha recuperato: con l'Inter ci sarà

Contro l'Inter Ciro Immobile ci sarà. Questo l'esito della risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto il giocatore ieri alla clinica Paideia. L'elongazione al muscolo semimembranoso della coscia destra è guarita adesso toccherà allo staff medico dare il via libera al calciatore che in questi giorni si è continuato ad allenare a Formello per recuperare proprio in vista del match contro l'Inter. Troppa la voglia di tonare in campo Immobile è pronto a sfidare l'ex Inzaghi. Sospiro di sollievo per Sarri che potrà contare sull'amuleto biancoceleste: senza l'attaccante in campo la Lazio non sa vincere e nelle ultime cinque uscite ha conquistato 4 sconfitte, l'ultima a Bologna prima della sosta del campionato, e un pareggio. Tra oggi e domani il calciatore si riunirà al gruppo e giovedì prenderà parte alle prove tattiche. (E.Sar.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 05:01

