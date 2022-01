Immobile-gol, l'Udinese cade al 106' Lazio nei quarti di Coppa con il Milan

Enrico Sarzanini

Ci sono voluti i supplementari alla Lazio per centrare i quarti di finale di Coppa Italia: all'Olimpico Udinese battuta 1-0, manco a dirlo gol di Ciro Immobile (al 106'), partito dalla panchina a causa di un piccolo fastidio muscolare con Muriqi in campo dal primo minuto. A proposito del kosovaro, il diesse Tare ha fatto chiarezza sulle voci di mercato: La notizia dell'interesse del Cska Mosca è una balla. Abbiamo problemi con l'indice di liquidità che vanno risolti. Una volta risolti, cercheremo situazioni che possono aiutare la squadra e Sarri il cui rinnovo è imminente. La Lazio dunque vola ai quarti dove affronterà il Milan (al momento programmata per il 9 febbraio), unica nota stonata della serata l'infortunio di Zaccagni costretto ad uscire per una botta alla caviglia dopo un contrasto con Success, è andata invece meglio a Sarri travolto in panchina da Pussetto. Ma mi sono alzato prima di lui scherza il tecnico che torna sulla vittoria: Si poteva chiudere certamente prima ma siamo stati bravi e, a differenza della gara di campionato, non abbiamo concesso molte ripartenze. Mi è piaciuto lo spirito della squadra e soprattutto di chi è subentrato. Sabato l'Atalanta, diversi i dubbi in attacco: Zaccagni ha una distorsione alla caviglia e rischia di non esserci mentre Pedro (ieri esami in Paideia, tornerà dopo la sosta) lamenta un problemino muscolare al soleo.

Così sul mercato: Fosse per me spenderei 1 miliardo di euro, ma dovremo operare in più sessioni per questioni di bilancio. Immobile è sodisfatto: Siamo in crescita.

MAGLIA RE CECCONI - Nel giorno del 45° anniversario dalla scomparsa di Re Cecconi, il figlio Stefano ha donato al Museo del Calcio di Coverciano la maglia numero 17 indossata dal giocatore in occasione dei Mondiali del 1974.



