Immobile e l'Inter, solo brutti ricordi serve un gol per cambiare la storia

Enrico Sarzanini

ROMA Ciro Immobile sfida l'Inter a caccia dell'ennesimo tabù da sfatare. Sarà una sfida diversa dalle altre per l'attaccante della Lazio che ha nella squadra nerazzurra una delle sue bestie nere soprattutto da quando indossa la maglia biancoceleste. Nei sette incroci in campionato per Ciro appena un gol e una vittoria poi un pareggio e ben 5 sconfitte. Domenica, in una sfida che dopo anni torna ad avere nuovamente il sapore dello scudetto, c'è la ghiotta occasione di invertire questa tendenza ma anche di cancellare la gara di andata - ultima sconfitta della Lazio in campionato - che lo vide partire dalla panchina, un gesto forte da parte di Inzaghi dopo la sfuriata post sostituzione dell'attaccante una settimana prima allo stadio Olimpico contro il Parma. Da allora sono cambiate tante cose: Immobile viaggia al comando della classifica dei cannonieri e la Lazio sogna di cucirsi sul petto lo scudetto.

A Formello intanto vanno avanti le prove tattiche, davvero pochi i dubbi di Simone Inzaghi: Radu e Milinkovic-Savic tornano titolari dopo la squalifica scontata a Parma, a sinistra è ballottaggio tra Jony, in netto vantaggio e Marusic per il posto lasciato vacante dall'infortunato Lulic mercoledì operato alla caviglia. Marusic è pronto per la sfida e si mette a disposizione: «A sinistra ci ho giocato ha detto a margine dell'iniziativa La Lazio nelle scuole - e se il mister me lo chiede non ci sono problemi. Scudetto? Il nostro obiettivo è sempre stato la qualificazione in Champions, poi vedremo quello che accadrà. Da qui alla fine ogni partita sarà una finale». Altro dubbio di formazione in attacco su chi tra Caicedo e Correa sarà al fianco di Immobile, l'ecuadoriano è in vantaggio sull'argentino.

SOLIDARIETÀ - Solidarietà per il Lazio Club New York. Da sempre molto sensibili i tifosi della Lazio, che domenica riempiranno l'Olimpico (sono attesi 65mila spettatori) si sono mobilitati dopo che un incendio ha reso inagibile il Lazio Club New York che ha sede nel ristorante Via della Pace nella Grande Mela e popolarissimo tra i sostenitori biancocelesti: in poche ore grazie alle donazioni fatte sul sito del Club (www.lazioclubnyc.com/copy-of-giveback) sono stati raccolti circa 10mila euro. Giovanni Bartocci, presidente e fondatore del Lazio Club e uno dei titolari del locale è devastato: «Il palazzo forse è inagibile, per me è un colpo al cuore ma ci rialzeremo. Non mi aspettavo di aver fatto breccia in così tanti cuori; ai laziali ci pensano i laziali. Ringrazio tutti perché così possiamo ripartire ma sono pronto a restituire i soldi al Lazio Club».

