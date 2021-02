Immobile è già ripartito: «Non si molla» e rilancia la Lazio verso la zona Champions

Enrico Sarzanini

«Ripartire subito». Questo il messaggio di Simone Inzaghi alla squadra all'indomani del pesante 4-1 contro il Bayern Monaco in Champions League.

L'allenatore, così come aveva fatto a cado, ha chiesto alla squadra di non buttare via mesi di lavoro. Tradotto: non dovrà essere una sconfitta a scalfire le ambizioni di una squadra che punta a qualificarsi nell'Europa che conta. Nello spogliatoio non c'è nessuna voglia di abdicare. Lo ha sottolineato nel post gara Reina, uno dei nuovi leader del gruppo, lo ha ribadito Immobile pronto a riprendere la corsa verso il titolo di capocannoniere bruscamente interrotta contro Inter e Cagliari: «Siamo consapevoli del fatto che si poteva fare di più scrive il bomber su Instagram - ma allo stesso tempo fiduciosi perché il percorso di crescita passa anche da queste brutte cadute. Dispiace per il risultato ma questo gruppo non molla». Immobile è pronto a ripartire nell'anticipo di sabato a Bologna anche perché la sfida tra Roma e Milan potrebbe favorire la corsa Champions dei biancocelesti. Vuole scalare la classifica dei bomber e magari provare a vincere di nuovo la Scarpa d'Oro conquistata un anno fa a discapito proprio di Lewandowski che il 10 marzo (salvo cambi di data) gli verrà consegnata nella splendida cornice del Campidoglio alla presenza della Sindaca Raggi.

Messa da parte la delusione per la sconfitta in Champions la squadra è tornata ad allenarsi e non c'è solo Immobile a ricaricare l'ambiente: «È il momento di essere uniti scrive Luis Alberto -. Siamo una squadra, nella buona e soprattutto nella cattiva sorte. Insieme andremo avanti, dobbiamo rialzare la testa e lavorare già per la prossima partita».

A fargli eco anche Acerbi: «Siamo scesi in campo con un obiettivo ambizioso, ma non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Ci dispiace molto. Al ritorno vogliamo lottare ancora e vogliamo farlo a testa alta. Daremo tutto! Per voi e per la maglia, con onore».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 05:01

