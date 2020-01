Immobile criticato, lui replica con una storia su Instagram

ROMA Ciro Immobile non ci sta e il giorno dopo l'errore dal dischetto contro il Napoli in Coppa Italia, risponde a chi ha fatto ironie sul suo clamoroso scivolone dagli 11 metri al San Paolo: Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani. Forza Lazio è la scritta comparsa in una storia di Instagram pubblicata ieri mattina, un vero e proprio sfogo dell'attaccante che ha voluto soprattutto rispondere a chi in radio si è addirittura spinto fino ad augurare' al bomber biancoceleste un infortunio. Amarezza ma anche tanta voglia di continuare la striscia positiva in campionato ora a quota 11 vittorie di fila, i giocatori puntano tutto sul derby contro la Roma. Ce l'abbiamo messa tutta. Mi dispiace. Oggi sono arrabbiato il post Milinkovic-Savic che ai giallorossi ha già segnato due gol. Intanto l'allenatore del Bologna Mihajlovic tifa Lazio: «Spero vincano i biancocelesti perché sono tifoso della Lazio». (E.Sar.)

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

