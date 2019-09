Immobile condottiero Correa non è più lucido

STRAKOSHA 7

In giornata, protagonista con almeno due-tre interventi decisivi che chiudono a chiave la porta, riscatta al prestazione in chiaroscuro contro l'Inter.

LUIZ FELIPE 7

In campo a sorpresa al posto di Patric, provato in settimana titolare, non fa ricredere il tecnico Inzaghi sfoderando una prestazione di livello.

ACERBI 6,5

La solita certezza che regala grande tranquillità a tutto il reparto. Mai in affanno o in difficoltà gestisce ogni situazione con naturalezza.

RADU 7

Da epurato a protagonista è stato un attimo. Suggella la prestazione con la rete del 2-0, un tiro da fermo che si insacca all'incrocio dei pali come solo i bomber più navigati sanno fare.

MARUSIC 6,5

Interpreta alla perfezione il ruolo: difende con ordine e spinge con intelligenza nel primo tempo sfiora il gol. Tra i migliori.

MILINKOVIC 7,5

Sblocca dopo meno di 7' sfruttando al meglio un assist in area di Immobile e piazzando il pallone all'angolino. Interrompe un digiuno che durava da maggio scorso. Serve a Caicedo la palla del 3-0. (28' st Parolo 6: fa rifiatare i compagni).

LEIVA 6

In crescita ma non è ancora il Leiva della scorsa stagione, soprattutto nella prima mezz'ora è ancora vittima di preoccupanti black out.

LUIS ALBERTO 7

Gli manca solo il gol per il resto manda in scena la più classiche delle prestazioni perfette sotto ogni punto di vista.

LULIC 6,5

Dopo qualche prestazione in chiaroscuro torna a dominare la fascia con la sua proverbiale tenacia ma soprattutto inarrestabile corsa.

CORREA 5,5

Unica nota stonata. Ha le polveri bagnate, sulla falsa riga della gara di San Siro l'attaccante ha una gran voglia ma il gol resta un miraggio. (6' st Caicedo 7: sette come i minuti che impiega per fare il 3-0).

IMMOBILE 7,5

Indiavolato. Al bacio L'assisto per Milinkovic sull-1-0 perfetto quello sulla rete poi annullata a Luis Alberto, nella ripresa cerca e trova la rete del 4- poi corre ad abbracciare Inzaghi. (40 st Adekanye sv)

INZAGHI 7

Risponde alle critiche piovute in questi giorni con una vittoria convincente. La Lazio c'è ma adesso dovrà trovare la giusta continuità.

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

