Immobile, altro tampone: se negativo parte già oggi per riconquistare l'Italia

Enrico Sarzanini

La procura federale della Figc ha ascoltato il responsabile medico della Lazio Ivo Pulcini e il medico sociale biancoceleste Fabio Rodia sulla corretta applicazione del protocollo Covid da parte della Lazio. L'audizione è avvenuta in presenza di due sostituiti procuratori seguiti dall'avvocato della Lazio Gian Michele Gentile, mentre in remoto era collegato il procuratore federale Giuseppe Chinè. Un'ora e mezza di confronto «senza problemi, un dialogo ricostruttivo e ricognitivo della situazione» come ha spiegato il legale biancoceleste Gentile che smentisce alcune indiscrezioni secondo cui mancherebbero le comunicazioni con la Asl, eventualità che farebbe rischiare al club una penalizzazione per responsabilità oggettiva: «Abbiamo fornito tutta la documentazione che ci è stata richiesta - spiega - anche quella con la Asl, si è trattata di un'audizione tranquilla, senza contestazioni e con richiesta di chiarimenti che sono stai forniti ed illustrati dove serviva anche con altra documentazione. Siamo davvero molto sereni e tranquilli». Nell'incontro sono stati ricostruiti tutti i passaggi, dalla vigilia della trasferta a Bruges fino a quella contro la Juventus, con le assenze di Strakosha, Leiva e Immobile. A proposito di Immobile l'attaccante oggi verrà sottoposto al tampone che, qualora dovesse risultare negativo, gli consentirebbe di terminare l'isolamento volontario iniziato 10 giorni fa e di raggiungere i compagni di Nazionale per i due impegni di Nations League che attendono l'Italia.

La Procura di Avellino ha infine disposto nuove verifiche sugli RNA di sette tamponi eseguiti a giocatori e staff, riprocessati dal laboratorio Merigen di Napoli, la Procura vuole verificare la correttezza del percorso dei tamponi e dei reagenti.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 05:01

