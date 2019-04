IMMOBILE AL PALO

Enrico Sarzanini

ROMA Immobile non segna e la Lazio va in crisi. L'equazione stagionale è tanto semplice quanto spietata. Senza i gol dell'attaccante la squadra di Simone Inzaghi si inceppa, incapace di trovare la via del gol e quelle vittorie necessarie per alimentare il sogno Champions League. Tutta colpa (anche) di Milinkovic e Luis Alberto, la scorsa stagione bomber implacabili e a questo punto già arrivati in doppia cifra e oggi fermi rispettivamente a quota 4 e 3 gol.

Non va meglio a Immobile che ha raggiunto 14 reti stagionali (ma con la gara contro l'Udinese ancora da recuperare) e che un anno fa aveva alla trentunesima giornata era già arrivato a quota 27, praticamente il doppio. Se a questo si aggiunge che per pali colpiti l'attaccante partenopeo con quello preso a Milano ha raggiunto quota 8, secondo in questa speciale classifica solo a Lionel Messi, allora ecco spiegata la crisi sotto porta dei biancocelesti.

L'altro problema di Inzaghi si chiamano alterative, perché dietro all'attaccante della Nazionale c'è il praticamente il vuoto assoluto: Correa è fermo quota 3, non è andata meglio a Caicedo che è riuscito a superare i 4 gol. L'attaccante quasi certamente domani sera contro l'Udinese dovrà fare nuovamente coppia proprio con Immobile, Inzaghi può almeno sperare nella cabala: nelle dodici volte in cui l'ecuadoriano è sceso in campo dall'inizio la squadra ha ottenuto ben 9 vittorie due pareggi ed una sola sconfitta, il 3-0 rimediato nel girone di andata all'Olimpico contro l'Inter.

Tra l'altro tre di quattro gol segnati fino ad oggi li ha raccolti tutti nell'arco di un mese, quando prima ha regalato ai biancocelesti le due preziose vittorie di misura contro Empoli e Frosinone e poi ha dato il la al sonoro 3-0 sulla Roma. Il digiuno però dura ormai da oltre un mese e nell'ultima gara contro il Milan Caicedo non ha mai ad impensierire il portiere rossonero Reina. Non va meglio ad Immobile che a segno sia contro Fiorentina e Sassuolo non è riuscito a regalare la vittoria alla Lazio che si è dovuta accontentare di due inaspettati pareggi che hanno frenato la corsa verso il traguardo Champions.

Il bomber dopo il ritorno dalla Nazionale e le polemiche con Roberto Mancini, poi stemperate dallo stesso cittì, nell'ultimo mese è apparso più nervoso del solito. Come se non bastasse, continua il black out finale della squadra biancoceleste che anche a Milano ha subito gol negli ultimi fatali 20 minuti, gli stessi che in stagione gli sono già costati ben quattro sconfitte e un pareggio.

