Immagini porno sugli schermi video di due totem informativi e pubblicitari esposti in strada nel centro della notissima località di vacanza. E successo a Santa Margherita Ligure dove due totem, intorno alle 23:30 di sabato sera, hanno iniziato a trasmettere video a luci rosse come se fossero un sito web vietato ai minori.

L'insolita proiezione che ha sostituito le solite news locali ha rapidamente fatto il giro di Santa Margherita. Così un manipolo di persone si è radunato davanti ai totem per godersi lo spettacolo proibito. Il tutto mentre qualche passante segnalava ai vigili urbani gli improvvisati porno-totem.

Sul posto infatti si sono subito recati polizia locale e tecnici. I due monitor sono stati coperti in attesa dell'intervento di ripristino avvenuto nella mattinata di ieri. «Si tratta - spiega il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni - di totem di una società privata, passano pubblicità, informazioni turistiche. Sono collegati alla luce pubblica e non li gestiamo noi, li abbiamo solo resi inoffensivi e richiesto l'intervento. Non sappiamo ancora se siano stati hakerati o meno». Gli addetti stanno visionando la videosorveglianza, nel caso i pannelli fossero stati invece manomessi da qualcuno. Indagano anche i carabinieri. (M.Fab.)

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

