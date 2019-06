Immagina, Teatro di Figura da Ostia a Tor Bella Monaca

Federica Piccini

Tredici spettacoli, trentacinque repliche, sette laboratori, sei mostre. Sbarca nei quattro teatri delle Rete Teatri in Comune (Teatro del Lido, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro India e Teatro Villa Pamphilj) Immagina, primo Festival internazionale dedicato interamente al Teatro di Figura. Una proposta artistica per tutte le età, per gli appassionati e per i curiosi. Tra gli spettacoli in cartellone, alcune prime assolute, come Racconti su tre ruote della Compagnia Bertolt Brecht di Formia. O grandi classici del teatro di figura made in Italy come Scuola di Magia (Compagnia Teatro Verde, con costumi, scene e burattini di Santuzza Calì), Scretch con Claudio Cinelli e Pocket Circus con Gianluigi Capone. E ancora produzioni internazionali provenienti dal Burkina Faso, Irlanda, Spagna, Islanda, Belgio, Francia. Non solo teatro. Anche workshop e laboratori di ombre e burattini, un corso di formazione per insegnanti promosso da Eip Italia (Ecole Instrument de Paix, l'associazione non governativa Scuola Strumento di Pace) e Miur, e poi incontri con gli artisti e le Librerie erranti. E mostre di collezioni e opere dedicate al teatro di figura. Come La crudele storia, personaggi dell'Opera dei Pupi a Napoli al Teatro India. O Cuori di pezza al Teatro del Lido di Ostia».

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

