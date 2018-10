Imagine & Lennon, settimana di celebrazioni tra dischi e film

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Una settimana nel segno di Lennon e del suo manifesto Imagine. La vedova Yoko Ono ha deciso di lanciare una campagna celebrativa dedicata all'ex-Beatles, che corrisponde ad alcune date simboliche: martedì 9 ottobre, giorno in cui Lennon avrebbe compiuto 78 anni, uscirà Imagine Yoko Ono, un libro, curato dala stessa artista giapponese, che racconta, anche attraverso i ricordi personali di chi ha partecipato a quell'evento, la genesi di quell'album leggendario da cui, un mese dopo la sua pubblicazione, fu tratto l'omonimo singolo, pubblicato l'11 ottobre 1971, una delle canzoni più celebri e celebrate di sempre. Contemporaneamente arriverà nei negozi Imagine - The Ultimate Collection, un cofanetto di quattro cd e due Blu-Ray che racconta la genesi del secondo album solista di John dopo lo scioglimento dei Beatles: ci sono il disco originale, quello remixato, le tracce di inediti, le prime versioni e perfino una versione in quadrifonia.A completare il programma, oggi, domani e il 10 ottobre nelle sale cinematografiche sbarcherà Imagine, il film diretto nel 1972 da John e Yoko, in versione restaurata con 15 minuti di contenuti inediti, che racconta la genesi dell'album canzone per canzone attraverso video musicali in cui, oltre a Phil Spector, che ha prodotto l'album, compaiono guest star come Fred Astaire, George Harrison, Andy Warhol, Dick Cavett, Jack Palance. E a proposito di omaggi, anche Barbra Streisand ha inserito Imagine nel suo nuovo album, in uscita il 2 novembre.Regista impeccabile dell'operazione-Lennon, l'immarcescibile Yoko Ono, che a 85 anni suonati, si è riappropriata del suo ruolo di musa. Alzando ancora una volta il sipario sulla grande utopia lennoniana: un sogno infranto dai cinque spari che l'8 dicembre 1980, a New York, esplose contro di lui un giovane squilibrato di nome Mark Chapman.