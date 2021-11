Imagine Dragons, tappa a Milano

Rita Vecchio

Imagine Dragons a Milano. La data è l'11 giugno 2022 in occasione degli IDays. La location è l'Ippodromo Trenno. Tornano in Italia per una data sola e un concerto unico con il Mercury World Tour 2022 - prodotto da Live Nation - che partirà il 30 maggio da Praga e che porterà in giro i brani dell'ultimo Mercury Act 1 della band di Las Vegas. La band di hit come Radioactive, Demons, Believer, Whatever It Takes si esibirà negli stadi delle principali capitali europee e nei festival, dal Rock Werchter al Lollapalooza Paris (biglietti disponibili dalle 10 del 5 novembre nei circuiti www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e punti vendita autorizzati).

L'ultimo disco, prodotto da Rick Rubin, ripercorre la linea più emotiva della band formata da Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee e Daniel Platzman. I singoli Follow You e Cutthroat, hanno raggiunto le vette delle classifiche nell'airplay delle radio Alternative, mentre Wreked, è il racconto confessione del dolore di Reynolds per la morte a causa di un tumore della cognata. Mentre Enemy, la traccia pubblicata il 28 ottobre con un videoclip sarà la colonna sonora di Arcane, la serie TV Netflix di League of Legends che sarà disponibile dal 7 novembre. Grande successo per la band che si è formata nel 2008 con la pubblicazione dell'EP Speak to me. Da allora a oggi, 46 milioni di album venduti, 74 miliardi di stream, 4 dischi di platino e più di 30 dischi di Platino per i singoli che fanno degli Imagine Dragons una delle rock band più forti. Con il Grammy come Best Rock Performance è anche l'unica band ad avere tre singoli certificati diamante (10 volte platino): Demons, Radioactive e Believer.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 05:01

