Ilicic poker, Atalanta nei quarti di Champions

L'Atalanta di Gasperini passa 3-4 a Valencia e vola ai quarti di Champions, entrando nella storia. Poker strepitoso di Ilicic. Nel primo tempo due rigori di Josip chiudono 1-2 la sfida; nella ripresa Gameiro (doppietta) riporta gli spagnoli sul 2-2, con il 3-2 di Torres; sorpassa e chiude un superlativo Ilicic al 71' e all'82'. Ai quarti anche i tedeschi del Lipsia.

Rischio Mbappe. L'attaccante francese ha fatto il test del Coronavirus; se oggi risulterà positivo rischia di saltare stasera Psg-Dortmund a Parigi (l'altro match di ottavi Champions Liverpool-AtleticoMadrid).

Inter-Getafe. Domani in Europa League oltre alla Roma gioca anche l'Inter in casa a porte chiuse contro gli spagnoli del Getafe. Per il blocco dei voli da e per l'Italia la sfida è in bilico; oggi Uefa e Governo iberico dovrebbero risolvere la questione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA