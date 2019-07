ILARY BLASI SI CONFIDA

ROMA - Totti si è strappato di dosso la giacca. In tutti i sensi. I video virali da influencer su Instagram (in vacanza in posti da sogno insieme a Ilary e i figli o semplicemente in gelateria a Roma) mostrano un Francesco decisamente sereno e più spensierato rispetto agli ultimi mesi passati da separato in casa nella Roma. Lo ha confermato proprio la moglie Ilary Blasi a Chi: «La situazione è molto diversa rispetto a quando ha smesso di giocare a calcio. Questo cambiamento è positivo per lui, gli farà molto bene». Si riferisce ovviamente alle dimissioni da dirigente.

Ma cosa farà Totti in futuro? Le offerte sono tante: un ruolo in Figc, quello da testimonial per il Qatar, un posto da dirigente nella Sampdoria. Francesco non ha affatto fretta di decidere e la moglie non esclude un cambiamento totale di vita. «Una sit com come Casa Vianello? È un'idea che ci ha sempre divertito, adesso siamo pure meno impegnati». Infine sul loro rapporto: «Nel libro parla di me con molto trasporto? Non serve un libro per capire certe cose, però adesso ancora di più, perché carta canta». Per una bandiera ormai lontana da Trigoria (anzi due considerando De Rossi) ce ne è una che resterà almeno fino al 2020. Si tratta di Bruno Conti che ha firmato il rinnovo triennale come responsabile del settore giovanile giallorosso. (F. Bal.)

