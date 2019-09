Ilaria Ravarino

VENEZIA - Mai come quest'anno il Leone d'oro e in generale i film della Mostra vanno incontro al pubblico. Lo farà, in molti sensi, il vincitore assoluto, Joker (foto) di Todd Phillips, un film targato Warner che occuperà militarmente multisala e cinema di città a partire dal 3 ottobre, forte di un doppio valore: il plauso della critica e una storia che non rifiuta l'entertainment. Ma entreranno nelle nostre case anche due dei film più amati (e misteriosamente non premiati) dal concorso: il capolavoro di sceneggiatura Marriage Story di Noah Baumbach (con Scarlett Johansson e Adam Driver) e l'intelligente Panama Papers di Steven Soderbergh (con Gary Oldman, Meryl Streep e Antonio Banderas), entrambi distribuiti da Netflix rispettivamente il 6 dicembre e il 18 ottobre.

Sono ancora le piattaforme ad aggiudicarsi altri titoli, meno applauditi ma non per questo poco interessanti: ancora Netflix con The King, di David Michod, con la giovanissima coppia ultra-posh Timothée Chalamet e Lily Rose Depp, e Amazon con il film Chiara Ferragni Unposted di Elisa Amoruso. E mentre in sala cercano già il loro spazio 5 è il numero perfetto di Igort, Martin Eden di Pietro Marcello (con Luca Marinelli fresco di Coppa Volpi) e Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani, a settembre toccherà al documentario premiato dalla giuria La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco e all'Edipo nello spazio di Ad Astra con Brad Pitt. Il 3 ottobre spazio a La verité di Kore-Eda Hirokazu con Catherine Deneuve e Juliette Binoche, al documentario Roger Waters Us + Them e al magnifico e chiacchieratissimo J'Accuse di Roman Polanski. Ancora senza data d'uscita Ema di Pablo Larrain, mentre resta inspiegabilmente orfano di distribuzione almeno per adesso il commovente Babytheet dell'esordiente Shannon Murphy.

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

