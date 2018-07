Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilaria RavarinoVarrebbe la pena alzarsi dal divano, e raggiungere il primo cinema disponibile, solo per vedere lui, Tom Cruise, classe 1962, saltare come un ragazzino fra due grattacieli, lanciarsi da un aereo a 7000 metri di altezza, pilotare elicotteri, correre, guidare contromano e fare acrobazie come se il tempo - dal primo Mission Impossible, anno 1996, Brian De Palma alla regia - non si fosse mai fermato. Salutato negli Stati Uniti, dove è già uscito (in Italia sarà al cinema dal 29 agosto) come il miglior episodio della saga, il sesto film della serie Mission: Impossible affianca al protagonista Cruise/Ethan Hunt le new entry Henry Cavill, Vanessa Kirby e Angela Bassett e i ritorni di Rebecca Ferguson (l'ex agente Ilsa Faust), Ving Rhames (Luther Stickell), Alec Baldwin (ex capo della Cia), Michelle Monaghan (la moglie di Hunt) e il cattivo Sean Harris/Solomon Lane.La storia di Mission Impossible Fallout, scritta e girata da Christopher McQuarrie, Oscar alla sceneggiatura per I Soliti Sospetti e già alla guida di Mission Impossible - Rogue Nation, vede Hunt alle prese con il nuovo agente August Walker, impostogli dal capo della Cia, e con una missione estrema a base di doppigiochi, menzogne e pericolosi carichi di plutonio. Per 147 minuti l'adrenalina scorre potente in un film che è missione impossibile all'ennesima potenza, con i tormentoni che riecheggiano («La sua missione, qualora scegliesse di accettarla...»), le location internazionali (Parigi, Berlino, Londra), le scene d'azione rigorosamente realistiche e un protagonista impegnato in una missione quasi suicida: stupire il suo pubblico, sempre. Anche a costo della vita.