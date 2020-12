Ilaria Del Prete

Uno scialle, un dopobarba, un rasoio, un romanzo d'amore. Ma anche una vezzosa coroncina o il modellino di un treno. Sono solo alcuni degli oltre 4.200 desideri espressi dagli anziani ospiti delle RSA di tutta Italia ed esauditi dai Nipoti di Babbo Natale. L'iniziativa della onlus Un sorriso in più è nata tre anni fa e si propone di rendere più felici le feste degli ospiti delle strutture d'accoglienza attraverso piccoli ma grandi doni. Il meccanismo è semplice. Nella prima fase gli operatori delle case di riposo - 200 quelle che hanno scelto di partecipare al progetto - raccolgono le «letterine». Le richieste vengono caricate sul sito internet dell'Associazione e chiunque può scegliere di adottare un anziano per fargli recapitare un dono. Un'edizione, quella del 2020, che assume un significato ancor più speciale per i «nonni» reduci da un anno di paure e isolamento, di bollettini dai numeri catastrofici e di quella frase ripetuta a sproposito «tanto di Covid muoiono solo gli anziani». A loro, che non potranno passare il Natale con famiglia e affetti, i Nipoti regalano molto più di un oggetto. L'emozione, quella dell'attesa di un pacchetto che arriva da lontano. Il calore, di un abbraccio - anche se virtuale - grazie alle videochiamate che mettono in contatto chi riceve con chi dona. La gratificazione, nel sapere che qualcuno ha pensato a loro dedicandogli tempo e risorse. La speranza, che fa immaginare un futuro fatto di nuovi incontri. E stavolta reali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 05:01

