Ilaria Del Prete

Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù. Sono davvero tantissimi gli artisti e i personaggi dello sport che si daranno appuntamento il 20 novembre in Aula Paolo VI al Vaticano per uno show unico dedicato alla raccolta fondi per l'Ospedale Pediatrico romano.

L'intento è nobile: il ricavato dalla vendita dei biglietti dello spettacolo, che verrà trasmesso anche in diretta su Rai 1 sosterrà l'Istituto dei Tumori e dei Trapianti. Sul palco, condotto da Amadeus, ci sarà anche J-Ax.

Come ha accolto l'invito a partecipare?

«Ogni volta che posso dare il mio contributo e sfruttare la mia musica per un fine utile sono in prima linea. In particolare in casi come questo, in cui la beneficenza può aiutare tanti bambini».

Per lei non è la prima volta.

«È da 15 anni che partecipo a iniziative simili. Almeno due volte l'anno prendo parte a visite in reparti pediatrici o sponsorizzo attività benefiche sui social».

L'essere diventato padre influisce in questa scelta?

«Mio figlio è nato due anni e mezzo fa. Accettare che ci siano bambini malati o che soffrano è terribile, mi viene un'ansia da star male. Ma provo ad affrontare queste tematiche con spirito positivo e musica».

Cosa farà per il Bambino Gesù?

«Canterò sicuramente Tutto tua madre. Se dovessero chiedere altro lo farò volentieri».

In quella canzone si è messo a nudo, parlando del percorso della fecondazione assistita. Com'è stata la sua esperienza con medici e ospedali?

«Molto positiva. Non posso che esprimere gratitudine a chi mi ha permesso di avere il mio bambino».

C'è un'altra cosa che l'ha avvicinata al mondo dei più piccoli: il doppiaggio del film Playmobil. Com'è andata?

«È stato strano e divertente. Qualcosa di totalmente diverso dal solito. Da amante sia di Playmobil sia dell'animazione, sono molto felice e aspetto di vedere il film completo non appena uscirà (il 31 dicembre n.d.r.)».

E intanto cosa fa?

«Ho appena finito di registrare il nuovo album, che ora è in fase di master e uscirà nel 2020».



riproduzione riservata ®

ilaria.delprete@leggo.it

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA