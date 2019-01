Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilaria Del Prete«Sul corpo di Noemi ferite raccapriccianti, in trent'anni di lavoro non mi era mai capitato di vedere nulla di simile»: il primario del Pronto soccorso del Santobono di Napoli, Vincenzo Tipo, ha temuto il peggio quando la bambina di otto anni è arrivata in ospedale. La piccola è la sorellina di Giuseppe, più grande di un anno del bimbo ucciso a colpi di scopa a Cardito, al culmine di una lite familiare. Per l'omicidio è stato già stato fermato il compagno della madre, l'italo-tunisino Tony Badre.«La bambina aveva il volto tumefatto, soprattutto sangue sul cuoio capelluto. Lesioni compatibili con l'ipotesi di percosse», spiega il primario che solo dopo una visita approfondita è riuscito ad appurare la superficialità delle ferite sul corpicino e dichiarare Noemi fuori pericolo di vita. Adesso la questione fondamentale è un'altra: «La piccola - spiega Tipo - è stata presa in carico da un team di psicologi che dovranno intervenire sul trauma psichico, molto più importante del trauma fisico che guarirà in pochi giorni». La bambina, piantonata dalla polizia nel reparto di neurochirurgia e assistita dal personale sanitario, non sa ancora che il fratellino è morto, e toccherà ai professionisti comunicarle la notizia. Impossibile al momento qualsiasi contatto con la madre, alla quale è stato negato il permesso di vederla, mentre nessun parente si è presentato a farle visita.Scampata alla tragedia la sorellina più piccola di Noemi e Giuseppe: la bimba, che ha quattro anni, è stata accolta in una struttura assistenziale. «Stiamo mettendo in campo tutte le azioni per aiutare i bambini di questa famiglia», ha detto Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito, che ha proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali del bimbo.riproduzione riservata ®