Ilaria Del Prete SANREMO - Il teatro Ariston pullula di chi la musica d'autore

Ilaria Del PreteSANREMO - Il teatro Ariston pullula di chi la musica d'autore l'ha sempre avuta come punto di riferimento, è il giorno del Premio Tenco: su il sipario del teatro Ariston, comincia la tre giorni arrivata alla sua 42° edizione. Ci pensa la voce di Elisa, sulle note di Lontano lontano la sigla- a creare l'atmosfera. Sullo sfondo La Venere degli stracci, l'opera di Michelangelo Pistoletto che fa da richiamo visivo al tema di questa edizione: Migrans Uomini, idee, musiche. La novità del 2018 è senz'altro Morgan, che affianca nella conduzione Antonio Silva. «Questo è un luogo diverso dai talent show dice Marco Castoldi dove si è lontani dalla logica televisiva», e lo spettacolo può cominciare.Tre i destinatari dei Premi Tenco 2018: Zucchero, grande ospite della prima serata e Migrans a tutto tondo, che con la sua musica ha conquistato i mercati internazionali; Carlo Petrini, al quale è assegnato il premio operatore culturale per le sue iniziative in cui ha offerto alla canzone nuovi territori di confronto, e Adamo, figlio dell'emigrazione e cantore del mondo. Sua l'esibizione nell'ultimo appuntamento, che vedrà sul palco anche i vincitori delle targhe Tenco (Motta, Mirkoeilcane, Giuseppe Anastasi, Fabio Cinti, Francesca Incudine).«È un grande piacere per me e un grande onore ricevere questo premio ha ringraziato Zucchero - soprattutto perché vale anche come riconoscimento ai miei testi».«Il titolo Migrans ha spiegato Sergio Secondiano Sacchi, responsabile artistico del Club Tenco - fa riferimento non soltanto all'ineludibile tema dei flussi migratori, ma a tutto ciò che riguarda l'attraversamento di confini: temporali, geografici, linguistici, culturali, musicali. Quindi uomini, idee, musiche».Le migrazioni sono state il filo conduttore delle scelte del Club Tenco sia nell'assegnazione dei riconoscimenti sia nella composizione del cast artistico protagonista delle serate sanremesi: tra i 24 ospiti in cartellone ci sono Lo Stato Sociale, Simone Cristicchi, Neri Marcorè Edoardo De Angelis, Davide van De Sfroos, Willie Peyote, Simone Cristicchi, Tosca, Sighanda, Papìa e Capurso, Frolova, Giua, Alessio Lega.riproduzione riservata ®