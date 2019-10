Ilaria Del Prete

ROMA - Un singolo lo scorso anno, Twelve, e il primo album, Naked Thoughts, pubblicato a settembre con Universal e pronto al debutto internazionale. Yuman, 24enne con madre romana e padre capoverdiano, è arrivato a questo primo traguardo dopo aver tenuto a lungo nascosta la passione per la musica. Poi la scelta, nel 2015, di partire prima per la Gran Bretagna poi la Germania e suonare come artista di strada.

Cosa vuole dire Yuman?

«È la fusione del mio nome, Yuri, e human inteso come concetto: essere umani, umili».

Tema che torna nelle sue canzoni?

«Sì. Tenere sempre all'altro indipendentemente da chi esso sia».

Giovane ma con tanta gavetta.

«Suonare in strada è stata una bella esperienza. Captare l'attenzione del pubblico a volte è difficile, altre ti dà grande soddisfazione. All'estero si suona sempre benissimo».

E a Roma?

«È stato più difficile. Una volta mi hanno anche cacciato».

Dov'era?

«Sotto al Pantheon, con una chitarra».

Cosa c'è in Naked Thoughts?

«Varietà di stili, di arrangiamenti. Cose diverse. Pensieri nudi, appunto».

Europa e Italia. Quali influenze hanno nella sua musica?

«Dall'estero contenuti emotivi e melodici. Roma è casa, l'origine della scrittura e dell'interesse al testo».

Si sente a suo agio nella scena musicale romana?

«È un po' indie/trap. Sono un outsider. Ma perché no, c'è spazio anche per una scena italo-straniera».

L'album è permeato da un sentimento di solitudine. Perché?

«È difficile da spiegare, un sentirsi solo in mezzo alla gente e grazie alla musica riesco a sconfiggere questa sensazione».

Ha pensato a una dimensione live?

«Sì, stiamo studiando come portare l'album in concerto».

Dove sogna di suonare, un giorno?

«In un posto molto grande. Diciamo il Madison Square Garden».

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA