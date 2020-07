Ilaria Del Prete

Paolo Stella, digital creator e star del web, si è messo a nudo nel suo secondo libro, Per caso (tanto il caso non esiste). Doppio binario, quello degli anni dell'infanzia in ospedale e dell'eta adulta, un'unica conclusione: che non esistono persone sbagliate.

È un'autobiografia?

«La mia vicenda personale è solo un pretesto, uno spunto per un ragionamento più universale che possa parlare a tutti. Tutta la prima parte è autobiografica, mentre il finale è inventato».

Com'è stato mettere in mostra le proprie fragilità?

«Non amo mettermi in piazza a usufrutto del gossip. Ma raccontare moti dell'animo che sono miei come pretesto per decodificare sentimenti che sono di tutti. Intimo, ma universale».

Per la prima volta parla della sua omosessualità. Perché proprio ora?

«Non vorrei che diventasse un coming out. Era funzionale al racconto. Per me l'amore è imparare a guardare gli altri senza sovrastrutture, come anime e non generi».

L'incipit del libro è a inizio lockdown. Lei come lo ha vissuto?

«È stato un momento di grande riflessione per me, abituato a stare in mezzo alla gente, over esposto. Sono stato da solo e ho scoperto che posso stare benissimo (anche) così».

La copertina ha una storia da raccontare.

«Ho consegnato il libro a inizio lockdown. In Mondadori erano in cassa integrazione e non avrebbero potuto occuparsene, così ho chiesto aiuto ai miei followers, che ne hanno disegnate a migliaia. Ne ho scelta una, non la più bella ma quella che più si adattava al tema nonostante avessi dato pochissimi indizi».

