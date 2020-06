Ilaria Del Prete

La scommessa di Alessandro Cantagallo parte dal piazzale del Maxxi e ha la forma di un igloo. Ad appena due settimane dal termine dello stop forzato del mondo del food, il giovane imprenditore romano non solo riapre il Mediterraneo, Ristorante e Giardino, ma rilancia con l'inaugurazione della prima stagione estiva dell'oasi artistica della Capitale.

E l'esigenza del distanziamento sociale diventa per Cantagallo un punto di forza: per assicurare a ogni ospite lo spazio necessario a restare in sicurezza nel giardino sono state installate le Homy. Suggestive strutture temporanee a forma di cupola realizzate in bamboo e dal diametro di cinque metri, pronte ad ospitare fino a cinque persone senza precludere la vista dell'ambiente circostante.

Non solo food e drink, il progetto Mediterraneo è ambizioso: «Sarà un contenitore per l'intrattenimento, le collaborazioni, le attività culturali e i live (la direzione artistica è affidata a Manfredi Alemanno n.d.r.)». Il tutto nel rispetto delle regole anti-Covid. Misurazione della temperatura, mascherina e guanti per il personale, sanificazione giornaliera indoor e outdoor Sicurissimi anche i menù, scaricabili sullo smartphone attraverso un QR code.

Le proposte della cucina sono all'insegna dei sapori mediterranei tradizionali ma con un tocco di modernità, dalla carne al pesce, e con una preparazione più leggera.

Ampio spazio anche allo street food, tra cartocci di fritti, l'angolo Sushi bar il Food Truck di Verde Pistacchio. Protagoniste della pasticceria, le leccornie della pastry chef Irene Tolomei.

Aperto da pranzo fino a dopocena passando per l'aperitivo, il Mediterraneo dedica grande attenzione anche all'offerta di drink, che in tempi anti-Covid diventano fai da te. L'ospite dovrà solo aggiungere il ghiaccio, che arriva grazie ai runner.

