Il Diari Aperti tour di Elisa si può riassumere con un verso della sua Tua per sempre. «Se cercherai chi sono stata ritroverai chi sono adesso», e così accade anche nei live del tour che in due mesi la vedrà in 50 teatri d'Italia, stasera all'Auditorium Parco della Musica. Sul palco oltre vent'anni di carriera, in un percorso tra le pagine tanto della sua musica quanto della vita della cantante che ha ispirato persino una Barbie con le sue sembianze. Mattel le ha dedicato la bambola più amata dalle bambine perché la cantante rappresenta un «personaggio dai valori positivi».

La tournée ricerca una dimensione intima, senza rinunciare al contatto direttissimo con il pubblico. «Non voglio subire il teatro - ha commenta Elisa nel backstage della prima al Teatro Verdi di Firenze - ci si alza e si balla quando il repertorio lo prevede. Lo trovo un bel modo di fare musica leggera». E così succede. Quando si apre il sipario Elisa è seduta al piano, poi al centro del palco come una divinità dalla gonna ampia. La prima parte del live la conclude per terra, in un angolo, sulle note di Quelli che restano - il duetto scritto per De Gregori. E chissà che stasera non le faccia una sorpresa. Come fosse adesso, Promettimi, Anche Fragile e Tua per sempre sono i primi brani in scaletta scelti dall'ultimo album, ballate che riaccendono ricordi e raccontano storie vicine e lontane nella biografia della cantante. Come in 7 Times, il brano del 1999 nella sua versione originale, con maschere evocative per sé e le coriste, che ha messo in scena alla prima.

La voce limpida e vibrante di Elisa è accompagnata da sette musicisti e dagli strumenti che suona personalmente. Dal piano e la chitarra all'armonium nella cover di The Sound of Silence di di Simon & Garfunkel, dall'ukulele alle percussioni in un ritmo allegro e incalzante che trasporta nella seconda parte del live.

Elisa si abbandona al tanto cercato contatto con la platea, in un mood coinvolgente, che invita i fan ad alzarsi in piedi e raggiungerla sotto al palco, azzerando la distanza in un'atmosfera che ricorda quella dei palazzetti, ma più intima. Tra le pagine del diario di Elisa ce n'è una speciale, dedicata all'ambiente.

«Stavolta la mia preghiera è rivolta a questo - ha spiegato durante il live prodotto e organizzato da Friends & Partners - così come al non restare indifferenti davanti all'odio razziale». E così sul suono liquido di A Prayer, tra le percussioni e i battiti di mani, sul video wall si rincorrono le immagini dello sciopero mondiale per il clima guidato da Greta Thunberg. Le pagine da sfogliare sono tante, difficile condensarle in due ore di show anche se c'è il supporto grafico di frammenti di appunti e video personali dell'artista, e così Elisa rivela: «Ci sono i medley per dare un po' di respiro, ma la scaletta cambierà tutte le sere».

