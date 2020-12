Ilaria Del Prete

Il 2021 sarà l'anno zero di una nuova Era, quella dell'Acquario. L'anno del Rinascimento preceduto da un 2020 da effetto «buio prima dell'alba». Ne è sicuro Simon & The Stars, l'astro blogger amatissimo sul web in libreria con L'Oroscopo 2021. Il giro dell'anno in 12 segni.

A cosa andiamo incontro?

«All'inizio di una ricostruzione dopo un 2020 massacrante. Sarà molto importante a livello globale per superare l'egoismo dei nazionalismi in nome di un bene superiore».

Cosa implicherà a livello personale?

«Conteranno i valori dell'Acquario, legati alla collettività, e del Leone, suo opposto, che tende all'individualismo».

Quanto durerà?

«Le Ere possono durare anche 2000 anni. Ora usciamo da quella dei Pesci, iniziata con Cristo. Dall'inizio dell'umanità se ne contano solo cinque. I primi influssi di quella dell'Acquario sono apparsi in coincidenza con la Rivoluzione Industriale».

Quale eredità lascia il 2020?

«Ci ha fatto capire, separandoci, l'importanza dello stare insieme mettendoci di fronte a un nemico comune».

Quali sono i Segni favoriti nel nuovo anno?

«Protagonisti saranno i segni d'Aria: Acquario, Gemelli e soprattutto Bilancia».

Quali meno?

«Il Leone e lo Scorpione, segni fissi, refrattari a buttar giù e ripartire. Ma il 2021 gli darà la spinta per affrontare il cambiamento».

L'intervista e le previsioni per tutti i segni su Leggo.it.



