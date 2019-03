Ilaria Del Prete

I Trentenni non è solo un profilo Instagram: vita, speranze e ambizioni di un'intera generazione sono declinati da Silvia Rossi, Ilaria Sirena e Stefania Rubino anche su Facebook e in un blog da dove tutto è partito.

Silvia, com'è nato il progetto?

«Eravamo al bar raccontandoci le nostre disavventure quotidiane e abbiamo pensato: Mica saremo le uniche trentenni sfigate in circolazione».

Così avete pensato a creare un blog.

«Abbiamo cercato il dominio I trentenni: non esisteva. Mancava un punto di riferimento per la nostra generazione. Abbiamo creato una piazza virtuale per dare voce alle storie dei nostri coetanei, scritte da noi e loro».

Di cosa parlate?

«Siamo partite dalla situazione lavorativa. Quando è toccata a noi la festa era finita: io mi sono laureata nel 2008, in piena crisi. Non è stato semplice. Ma ci confrontiamo anche sui rapporti sentimentali, sull'amicizia, tutto con un tono leggero. Sdramamtizziamo con ironia, autoironia e verità».

Avete anche dei momenti amarcord.

«Condividiamo oggetti, artisti, personaggi del passato innescando un effetto nostalgia positivo, che viene dall'aver provato gli stessi sentimenti. Abbiamo anche delle t-shirt con personaggi cult».

È un'età difficile?

«È quella del primo bilancio, giusta per iniziare un percorso, per ricominciare o rivoluzionare quello che è stato. Dai trent'anni in su si può fare tutto mi disse mio padre al compleanno dei 30, ed è diventata il nostro motto. Al quale abbiamo aggiunto un o quasi».

È difficile parlare alle altre generazioni?

«Siamo uno spartiacque. Abbiamo vissuto il pre e il post di tutte le ultime rivoluzioni, da quella tecnologica a quella scolastica. A volte è difficile avere a che fare con i più giovani, che danno molte cose per scontate».

Subite il peso delle aspettative altrui?

«Ci sono le classiche domande quando ti sposi? o Quando fai un figlio?. Ma i tempi sono cambiati, anche noi da adolescenti pensavamo che a quest'età saremmo stati sistemati».

Cosa succederà quando passerete la boa dei 30?

«Il dominio i Quarantenni esiste già (ride)».

E nell'immediato futuro?

«Pensiamo a un audiolibro tratto dal nostro romanzo Hai detto trenta? e a uno spettacolo teatrale. Il sogno? Una serie su Netflix».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA