È un periodo intenso per Tess Masazza. La star del web diventata famosa grazie alla serie di video Insopportabilmente donna si divide tra la sua presenza social e le prove per il suo primo spettacolo in teatro.

Tre sold out a Milano - dall'11 al 13 dicembre - nel giro di poche ore dall'annuncio delle date e una tappa a Roma (7 dicembre). Che effetto le fa?

«È stata una sorpresa. Avevo preparato un complesso piano di promozione dello spettacolo, ma dopo dieci minuti dall'apertura delle prevendite mi ha chiamato la mia agenzia per dirmi che metà dei biglietti era già andata via. Sono andata in iperventilazione. Non mi aspettavo questa fiducia, ma mi ha fatto bene».

Cosa ci sarà di diverso dai suoi video?

«Sarà una commedia a tutti gli effetti. La storia è quella di una ragazza lasciata dal fidanzato che non riesce a superare il dramma della separazione e delle sue due migliori amiche che fanno di tutto per aiutarla. Persino chiamare un disinnamoratore».

Vedrà in faccia i suoi followers. Come se li immagina?

«So di avere un pubblico prettamente femminile. Mi immagino gruppi di amiche che anziché andare a fare aperitivo passeranno la serata in teatro».

Quindi uno spettacolo per sole donne?

«Ma no, ci saranno anche i fidanzati costretti (ride n.d.r.)».

Sarà costretta a trascurare i social?

«Un pochino sì. Anche se mi rendo conto che sono molto importanti. Appena riesco giro un video e uso Instagram anche per raccontare lo spettacolo. Mi piace mostrare come nasce tutto quello che succede dietro le quinte».

Ricorda il primo video che ha realizzato per il web?

«Eccome. Quello che dicono le rompiscatole. È dedicato a mia mamma».

Perché piace tanto?

«Credo sia stata anche questione di tempismo. Quando ho iniziato, cinque anni fa, in Italia c'erano pochi format del genere. Ho creato curiosità».

C'è un argomento che ancora non ha affrontato?

«Molti. Mi piacerebbe raccontare un viaggio all'estero. Gli imprevisti di una donna in vacanza: perdersi, non conoscere la lingua, restare senza internet. E qualcosa di legato al giorno dopo che dormi a casa di un uomo».

Ha una parte nell'ultimo video di Tommaso Paradiso. Come ci è finita?

«Tra noi c'è una bella amicizia. È stato incredibile ritrovarsi nella stessa inquadratura con Jovanotti».

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

