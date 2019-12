Ilaria Del Prete

Di modelle da seguire, look da desiderare e make-up da copiare ne è pieno Instagram. Poi c'è Rossella Migliaccio, che attraverso l'armocromia non suggerisce semplicemente outfit da riprodurre, ma fornisce alle sue followers armi per diventare stylist di se stesse.

Esperta d'immagine e founder dell'Italian Image Institute, perché ha deciso di portare il suo lavoro sui social?

«Ero abituata a ricevere messaggi dalle amiche in cerca di consigli di stile. Una mattina sono arrivata in ufficio e ho chiesto alle collaboratrici: e se mi aprissi a tutti e rispondessi nelle stories? Non immaginavo sarebbe esplosa una armofollia».

Cos'è, in breve, l'armocromia?

«Un metodo che si basa sull'analisi di pelle, occhi e capelli per trovare la palette di colori che più ci valorizza e possiamo utilizzare dall'abbigliamento al beauty, agli accessori».

Quali le sue origini?

«È stata inventata dalle costumiste di Hollywood quando il cinema è passato dal bianco e nero al colore. Studiavano una palette per ciascuna diva. Negli anni 80 è diventata popolare nei paesi anglosassoni. In Italia sono stata la prima a parlare di armocromia, dieci anni fa».

Una materia frivola, ma trattata con rigore scientifico.

«Credo ci sia anche questo alla base del successo riscosso. Si ribalta il paradigma del questo è bello, quindi compralo. Al contrario si cerca di capire cosa sta bene proprio a te».

Quello che passa è anche un messaggio di accettazione del proprio corpo.

«Un modello di riferimento omologato diventa frustrante. Se diciamo questo sta bene a tutti, ma poi a una persona sta male, si crea malessere. Il mio atteggiamento non è mai giudicante».

Instagram è il luogo giusto per affrontare un discorso simile?

«In un mondo in cui tutti dobbiamo essere belli, fare vacanze fighe e usare il fotoritocco dire non è bello ciò che è bello ma ciò che ci rende belli è un messaggio attuale, di inclusività nella diversità. Di unicità. La cultura dell'immagine ha fatto tanti danni. Non c'è niente di male a badare al proprio aspetto, l'importante è non diventare schiavi dell'immagine di altri o che ci vogliono imporre».

Esistono convinzioni sbagliate sui colori?

«Ci sono molti falsi miti, alcuni hanno persino radici storiche. Che si è eleganti solo in nero, che nero e blu non si possono abbinare. Oppure in profumeria, quando si dà per scontato che le more abbiano colori caldi. Ci sono centinaia di rossetti aranciati rimasti nel cassetto (ride n.d.r). E no, il nero non sta bene a tutti. Ci sono altri colori scuri altrettanto raffinati».

ilaria.delprete@leggo.it

riproduzione riservata ®

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA