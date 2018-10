Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilaria Del PreteAlzi la mano chi non se ne era accorto al matrimonio di Eugenie di York: Meghan Markle è incinta, e quel cappotto scuro e largo lo aveva fatto presagire già prima dell'annuncio ufficiale. La conferma è arrivata con un tweet dal profilo di Kensington Palace: «Le loro altezze reali, i duchi di Sussex, sono lieti di annunciare che la duchessa sta aspettando un bambino». La nascita del Royal Baby è prevista in primavera, fanno sapere da palazzo. Poche altre le informazioni fatte trapelare a Corte, dove è stato scelto con grande tempismo il giorno per dare la notizia: il principe Harry e Meghan si trovano in questi giorni in Australia per una visita ufficiale, ben lontani dal clamore della stampa britannica. Ma non basta un oceano di distanza a tenere a bada l'entusiasmo dei sudditi di sua maestà e dei fan di tutto il mondo, che già sognano un bambino con il carattere irrequieto del padre e i tratti somatici della madre. Se il matrimonio con borghesi non è più una novità per la Royal Family, che prima di Meghan Markle ha accolto Kate Middleton e per ultimo il marito di Eugenie di York, le origini afroamericane della duchessa di Sussex sono una novità assoluta tra le teste coronate.Royal baby sì, ma fino a un certo punto: il figlio dell'ex attrice 37enne non potrà essere principe, a meno che non intervenga la Regina in persona. Il titolo che dovrebbe ricevere è quello di conte di Dumbarton, se fosse maschio, o di lady di Mountbatten-Windsor, se dovesse essere una bambina. Il cadetto dei Sussex sarà settimo nella linea di successione al trono britannico, dopo nonno Carlo e zio William, i tre cuginetti George, Charlotte e Louis, e lo stesso padre Harry.Inevitabile il toto-nome per il nascituro, e i bookmaker sono già pronti a scommettere: potrebbe essere la volta buona per una nuova lady Diana. Il nome della defunta nonna rappresenterebbe un punto di rottura con la tradizione di casa Windsor, che mai lo ha utilizzato per una principessa di sangue reale (per la secondogenita di William e Kate è stato scelto solo come secondo nome). Ma del resto Harry e Meghan in poco tempo hanno già dimostrato di essere una coppia poco convenzionale.riproduzione riservata ®