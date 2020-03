Il vostro micio oltre falsi miti e leggende

IIl libro che vi consiglio di leggere questa settimana si intitola L'Identità del Gatto: La Forza della Convivialitàdi Roberto Marchesini, rinomato ed esperto scrittore ed etologo. L'autore ci conduce in un viaggio nel mondo felino esortandoci a distaccarci dalle nostre certezze e mettendo in discussione molte credenze e falsi miti. Durante questo viaggio, ci scontreremo con i pregiudizi che hanno formato il rapporto tra l'uomo e i felini: il gatto autarchico, il gatto seduttore, il gatto egoista. Si tratta di aggettivi che narrano in modo negativo il rapporto di non possedimento che possiamo instaurare con il gatto, la sua sfuggevolezza, il suo ritrarsi. È proprio in questo gioco di luci e ombre, di presenza e assenza, che il felino ci accompagna in un viaggio che è una riscoperta di noi stessi Il testo di Marchesini riesce a pieno nell'intento di descrivere la dimensione felina: un mondo complesso e, in apparenza, anche contraddittorio ma in realtà ricco di una quantità incredibile di sfumature che il testo riesce a rendere alla perfezione. (A.Ben.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA