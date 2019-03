Il volo per la Germania? Atterra in Scozia

«Signore e signori benvenuti ad Edimburgo». Solo che stavolta l'annuncio dato a bordo di un volo per Dusseldorf non è stato accolto benissimo, anzi ha letteralmente sconvolto i passeggeri. Perché sono tutti finiti in Scozia anziché in Germania per un clamoroso errore di rotta del volo BA3271 della British Airways, decollato dal London City Airport. Al comandante infatti sono stati dati piani di volo sbagliati, di conseguenza il velivolo ha fallito la destinazione di circa mille chilometri.

Solo che i passeggeri si sono accorti dell'errore all'arrivo, ovvero quando il comandante ha fornito i dati e le informazioni della capitale scozzese e non quelle relative alla città tedesca.

La reazione? Sono scoppiati autentici moti di rabbia, sfociati quasi in un'aggressione fisica al malcapitato pilota: che, bontà sua, aveva solo eseguito le istruzioni ricevute. Sta di fatto che, dopo quasi due ore e mezza di attesa allo scalo scozzese, l'aereo più pazzo del mondo è finalmente decollato. Stavolta per l'aeroporto giusto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA