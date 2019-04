IL VOLO ETHIOPIAN

«Portalo su, portalo su!», si gridava in cabina di pilotaggio pochi istanti prima dello schianto, ma non ci fu nulla da fare. I piloti rispettarono correttamente tutte le procedure di emergenza previste dalla Boeing: cercarono di spegnere il software anti-stallo, di riportare il muso all'insù con la cloche manuale, di spegnerlo di nuovo, ma malgrado ogni tentativo, l'aereo tornava in picchiata e solo sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba si schiantò al suolo. Il rapporto stilato dagli esperti a Parigi sembra mettere una pietra sopra l'ipotesi di errore umano nella tragedia del volo Ethiopian Airlines ET302 del 10 marzo, con i suoi 157 morti (8 italiani). «L'equipaggio ha seguito tutte le procedure stabilite dal costruttore», ha sintetizzato la ministra dei Trasporti etiopica, Dagmawit Moges.

