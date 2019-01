Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Il Volo è sempre andato per la sua strada. Alla faccia di tutti, ha steso critiche e pregiudizi. E ora si prende le sue rivincite. Così Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ritornano - dopo la vittoria di tre anni fa - sul palco dell'Ariston. «Da bambini prodigio a ragazzi uomini», dicono i tre che oggi hanno 25 anni ma che nel 2009, scoperti da Ti lascio una canzone, il talent di Rai 1 che li fece notare dal manager Michele Torpedine e cambiò loro la vita catapultandoli nei teatri più importanti del mondo, erano davvero i tre piccoli tenorini.Festeggiamenti per i dieci anni di carriera che sono iniziati a Panama cantando in mondovisione per la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, dove «siamo saliti su un altare e non su un palcoscenico, mettendo la nostra arte al cospetto di Dio», dice il siciliano Piero Barone. A testimonianza, il selfie con Sua Santità: «È stata la cosa più bella di tutte». E poco importa se ammettono di non essere chissà quanto praticanti.LA CANZONETornano al Festival con il brano Musica che resta, tra i cui autori compare Gianna Nannini. Una canzone che fa da apripista all'album Musica in uscita il 22 febbraio e conta la supervisione di Michele Canova. «Siamo diventati Il Volo 2.0», scherzano i tre ai quali la simpatia di certo non è mai mancata. «Nell'album mettiamo dentro tutti i nostri gusti musicali e sarà una mappa dei nostri viaggi, accontentando anche l'amore dell'estero per il bel canto». Il disco, come il brano per Sanremo, sembra avere virato in una direzione più pop, mettendo un po' in sordina lirismi tenorili e altisonanti. E conterrà, oltre al pezzo sanremese, altri due inediti Fino a quando fa bene e Vicinissimo e le cover di Arrivederci Roma, A chi mi dice, People, La nave del olvido, Lontano dagli occhi, Be My Love, La voce del silenzio e Meravigliosa Creatura, e due versioni speciali del disco fisico Jewel Case e Digipack Hardcoverbook. Da qui il tour.Partono a maggio dal Giappone, per poi tornare in Italia con due date a Matera, città della cultura, e concerti durante l'estate in varie città fino a chiudersi a settembre a Verona con uno show speciale. Da qui ripartiranno per Europa e America Latina. E poi Stati Uniti, Canada fino al 2020. «Non so quanti ci credessero. La verità è che la formula de Il Volo ha colpito. Piace ancora oggi. E noi siamo più che felici. Prendere strade diverse? Saremmo dei pazzi!». (R. Vec.)