Il vocabolario del tigrotto di casa

Il libro di questa settimana s'intitola Il linguaggio segreto dei gatti della professoressa Susanne Schötz. L'autrice da molti anni dirige una ricerca nell'Università svedese di Lund per decifrare il codice del linguaggio dei gatti.

Il suo lavoro ha prodotto numerosissime registrazioni di versi (miagolii, fusa, ringhi, soffi, trilli, schiocchi) dalle quali ha dimostrato che i gatti usano effettivamente la comunicazione vocale, tra loro e con gli amici umani.

Comprendere i vari tipi di suoni che questi felini utilizzano per comunicare con noi e imparare a replicarli ha portato un valore aggiunto nella comprensione dei nostri mici e potrà migliorare la relazione gatto-uomo in diversi campi, compresa la pet therapy, la medicina veterinaria e il ricovero degli animali.

Potremmo osservare in questo bel libro come la Schötz introduce il vocabolario di base dei gatti, ne spiega le innumerevoli sfumature e fornisce un metodo semplice per aiutarci a capire meglio i nostri felini.

Tutto questo ci permetterà di comprendere e convivere al meglio con il nostro amato felino. (A.Ben.)

riproduzione riservata ®

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA